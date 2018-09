Steprace als opening van de laatste kermisdag in Edam

De Edammer kermis zonder de Steprace van de Prinsenbar is eigenlijk niet denkbaar. Al tientallen jaren wordt op zondag dit sportieve en gezellige evenement door de Prinsenbar georganiseerd. Er was dit keer gelukkig een grotere deelname als in de laatste jaren.

Negen ploegen hadden zich aangemeld en daar kwam vlak voor de start nog een tiende ploeg bij. De Steprace werd “aan elkaar gepraat” door Oscar Henar. Om 12.30 uur ging de Steprace van start voor de Prinsenbar. Met de twee grote steps wordt een parkoers door de Prinsenstraat gestept van ruim 100 meter. Dat vergt best nog wel de nodige inspanningen, want het is een hellend stuk. Met stopwatches werden de tijden opgenomen. Er waren mooie prijzen te winnen, zoals kadobonnen en geldprijzen. Veel publiek was naar de Prinsenstraat gekomen om de steppers aan te moedigen.