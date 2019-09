Steprace als start van de laatste kermisdag

Al tientallen jaren organiseert de Prinsenbar op zondag van de Edammer Kermis de steprace. Dat is tevens de start van de laatste kermisdag. Er hadden zich weer een tiental teams opgegeven voor het steppen door de Prinsenstraat.

Om 12.00 uur ging dit sportieve evenement van start. Per race werd door twee stepteams om de hoogste eer gestreden. Langs de kant van het hellende parkoers stond veel publiek om de steppers aan te moedigen. De tijden werden met stopwatches geklokt en daarna aan de wedstrijdleiding doorgegeven. Ook vanaf het terras van de Prinsenbar werden de verrichtingen van de steppers gevolgd. De organisatie van dit kermisgebeuren was weer prima. Na afloop werd het glas geheven door de deelnemers en kon het middagprogramma verder afgewerkt worden.

Kermistouwtrekken tegen een machine

De Burghwall doet er nog wat aan om de kermisvierders te vermaken. Op de Eilandsgracht was er alle kermisdagen wel sportief kermisvermaak. Donderdag was hier de start van de OOG Kermisloop, vrijdagavond een grote deelname met het steenwerpen, zaterdagmiddag vond het ringsteken plaats en zondagmiddag, op de laatste dag van de Edamse kermis, het Kermistouwtrekken met “Versla de Machine”. Voorheen was het touwtrekken met kermis op het Jan van Wallendalplein en later op het weiland langs de Singelweg te doen. Voor de tweede keer was dit kermistouwtrekken op de Eilandsgracht. Teams van drie personen konden hun krachten meten met een machine. Een pittig klusje met vier meter trekken, waarbij de tegenkracht steeds zwaarder wordt.