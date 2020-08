Beleggingscolumn

Stijgende koersen op de beurzen, hoe zit dat?

Aandelenkoersen zijn de afgelopen maanden bezig aan een opmars. Hoe zit dat precies? Het coronavirus waart nog steeds rond en in veel landen gelden nog steeds strenge maatregelen. In deze column bespreek ik de huidige situatie en hoe het komt dat beleggers wereldwijd toch optimistisch zijn.

De grote koersdaling in maart en februari werd veroorzaakt doordat beleggers niet goed konden inschatten hoe groot de impact van het virus en de bestrijdingsmaatregelen zou zijn. Maar de afgelopen maanden is de economische impact hiervan steeds duidelijker geworden. Blijkbaar was deze een stuk kleiner dan destijds werd verwacht. Beurskoersen zijn de afgelopen maanden namelijk gestegen. Ook werden de aangekondigde steunpakketten van overheden en centrale banken positief ontvangen door beleggers.

Dat de economische groeicijfers over het tweede kwartaal van dit jaar sterk negatief zouden zijn, had iedereen wel verwacht. Beleggers kijken echter verder vooruit. Veel economieën lijken in het derde kwartaal alweer te herstellen. Dat blijkt uit de economische data en positief bijgestelde verwachtingen. Daarnaast hebben we gezien dat lang niet alle bedrijven even zwaar worden geraakt. Diverse toonaangevende beursgenoteerde bedrijven, zoals de grote technologiebedrijven, zien de vraag naar hun producten juist sterk toenemen.

Beleggers kijken dus verder dan de huidige situatie en zien dat de economische situatie verbetert. Waar in de media negatieve berichten en waarschuwingen over een tweede golf nog steeds de overhand hebben, is de stemming op de financiële markten positiever. Bedenk dat beurskoersen een afspiegeling zijn van de verwachting van miljoenen beleggers wereldwijd over toekomstige winsten, risico’s en economische verwachtingen. De risico’s van een tweede virusgolf zijn dus reeds in de huidige koersen verwerkt.

Op lange termijn word je als belegger beloond door risico te nemen en je niet gek te laten maken door de waan van de dag. Beleg je nu al, dan is het belangrijk om je emoties te beheersen. Je beleggingen in onrustige tijden verkopen leidt op lange termijn vaak tot een slechter rendement. Wanneer je nog niet belegt, kan het ook nu een goed moment zijn om te starten. Onzekerheid en risico’s zijn er immers altijd. Zeker wanneer je nog (aanvullend) vermogen moet opbouwen voor de lange termijn, bijvoorbeeld je pensioen, dan is de beslissing om te beginnen met beleggen veel belangrijker dan het instapmoment.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Care IS Vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

0299-720961

info@care-is.nl

www.care-is.nl