Stilte in de straten

Het is door de coronacrisis angstig stil in de straten en het uitgaanscentrum. Op de dijk zijn er nauwelijks toeristen te zien. De horeca is gesloten en de terrassen zijn leeg. Ook verschillende winkels hebben de deuren gesloten, want er loopt nauwelijks volk.

Tijdens de zaterdagmarkt waren er veel minder kramen opgesteld als normaal in de Zeestraat en op het Europaplein. Ook in het centrum van Edam was bijna geen mens op straat te bekennen.

Vrijdagavond rond 18.00 uur was er geen voorbij rijdende auto, fietser of wandelaar te bekennen op de Matthijs Tinxgracht, de Kaasmarkt, Prinsenstraat, Damplein en de Voorhaven, terwijl hier normaal gesproken volop nering is.