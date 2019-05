Straat met twee namen?

De Nivo-fotograaf werd door een Edammer erop gewezen dat er iets niet helemaal zou kloppen met de straatnaamborden in Edam in de Claes Teenxstraat. Daar krijgt een straat twee namen met verwijsborden. Dat zijn de Bouwen Loenstraat en de Jacob Tonissenstraat.

Als met vanaf de Cl. Teenxstraat de straat met de twee namen inrijdt, is het ‘euvel’ al snel opgelost. Op de T-splitsing staat met pijltjes op de borden aangegeven dat links de B. Loenstraat ligt en rechts de J. Tonissenstraat.

Om het ‘nog ingewikkelder’ te maken, komt men in de J. Tonissenstraat verderop wéér een straatnaambord tegen waar met een pijl de richting naar de Cornelis Doetsstraat wordt aangegeven. Het is wat raar, het klopt wel en niet, maar uiteindelijk worden de straten duidelijk aangewezen en vermeld met de nieuwe straatnaamborden in deze buurt