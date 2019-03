Streek Bier Festival druk bezocht

In de Grote Kerk Edam werd door N!eventz afgelopen zaterdag van 13.00 tot 22.00 uur het Streek Bier Festival georganiseerd. Terwijl het buiten guur en regenachtig weer was, kon men in de lekker verwarmde monumentale kerk zich opwarmen aan de bieren van een 12-tal bierbrouwers uit de regio.

Bij de entree kregen de liefhebbers een bierglas aangereikt en konden daarmee langs de stands om de bieren te proeven. Er was veel animo voor want het evenement trok rond de 200 belangstellenden aan. Naast de stands met bieren, was er een kraam van ‘VIJF’ met verse frieten en heerlijke spannende snacks. Slagerij TAAM had een stand waar men terecht kon voor een worst- en kaasplank, belegde broodjes, kipsaté en nasi. De muziek werd verzorgd door DJ Jan Runderkamp. Verder kon men deelnemen aan een bierquiz die plaatsvond in “het koor”.