Super geslaagde A Walk About Music

In Edam vond zondagmiddag voor de tiende keer het muziekevenement A Walk About Music plaats. Op zes locaties: De Harmonie, Boyo’s Place (in de Graaf Willemstraat), De Vermaning aan de Kaasmarkt, Atelier Gea Karhof, kerkgebouw De Swaen en de trouwzaal van het stadhuis traden de artiesten uit binnen- en buitenland op.

AWAM was met ruim 250 uitgegeven kaarten uitverkocht en om 13.45, 14.30, 15.15, 16.00 , 16.45 en 17.00 uur gingen de optredens van een half uur van start. Voor de muziekliefhebbers was het genieten geblazen met optredens van Session Americana, Michigan Rattlers en Senora May (uit USA), Swinder, The Avonden, John Blek (Ierland), Hugo Barriol (Frankrijk), Tim Knol, Ayonne en Frank Bond. Steeds op andere locaties en met andere artiesten, kon men de optredens bijwonen op deze luisterrijke middag.