Survivalbaan AV Edam in trek bij rondhangende halsbandparkieten

Ze zijn knalgroen, exotisch en luidruchtig en de afgelopen jaren worden ze in de gemeente Edam-Volendam steeds vaker gespot in het wild: de halsbandparkieten. Met name op en rondom de volkstuinen langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan en de atletiekbaan in Edam kan men geregeld een glimp opvangen van deze groeiende kolonie felgekleurde uitheemse vogels.

Door Leonie Veerman