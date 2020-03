Survivalrun Kootstertille: blubber de blubber

Afgelopen zondag stond er weer een afvaardiging van AV Edam aan de start van de survivalrun in het Friese Kootstertille. Door de vele regen die de laatste tijd is gevallen, was vrijwel het gehele parcours aardig uitdagend geworden door de vele modderbaden op de route.

Bij de jeugdwedstrijd kwamen bij de JSR-C dames 5 km Fiene Jonk en Sterre Kuipers in actie en bij de JSR-B dames 5km kwamen Liz Jonk, Lynn van Vlaanderen en Ilse Jonk in actie. Bij Liz was het nog superspannend. Nadat ze 4,5 km op de 3e positie had gelopen werd zij ingehaald op 500 meter van de finish.

Deze dame miste echter bij het boogschieten en kreeg een strafrondje. Liz had geluk en schoot raak. Bij de eindhindernis dook zij over haar concurrente heen de touwen in en liet zich niet meer inhalen en zo eindigde ze toch nog op de 3e plaats. Fiene eindigde ook als 3e. Ook de andere jeugdleden en senioren presteerden uitstekend.