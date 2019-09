Tachtig deelnemers aan Kermistijdrit Volendam

Na afwezigheid van een jaar werd woensdagavond de Volendammer Kermistijdrit weer gehouden, georganiseerd door Wielervereniging Beet-It Volendam. In verband met dijkwerkzaamheden, maar óók vanwege veiligheidsissues kon de editie 2018 geen doorgang vinden.

Daarom was er nu gekozen voor een nieuw parcours in de Purmer waar men over de Edammerweg en de Purmerdijk 3 rondes van 5 kilometer reed. De start en finish was op de Visserijweg ter hoogte van Harcotom.

Uitslag eerste tien: 1. Stijn Appel 19:50, 2. Richard Koorn (Hoogkarspel) 20:02, 3. Quinten Veling (Monnickendam) 20:30, 4. Tijs Dekker 20:38, 5. Shane Mahon (Haarlem) 20:38, 6. Jeroen Visser (Alkmaar) 20:39, 7. Tim Christen (Leiden) 20:39, 8. Melvin Bos (Sint Pancras) 20:46, 9. Bas Cohen (Amsterdam) 20:55, 10. Jim Kes (Volendam) 20:56 min.