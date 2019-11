Taxi TTA-Volendam denkt aan de toekomst

In 2012 begon Dirk Nijhuis op 26-jarige leeftijd zijn eigen taxicentrale. ,,Onlangs zijn we van Edam verhuisd naar Volendam. Ons nieuwe hoofdkwartier bevindt zich op de Parallelweg en dat bevalt ons perfect”, aldus de eigenaar van Taxi TTA-Volendam. ,,Voor 2012 werkte ik doordeweeks in een supermarkt en kluste ik in het weekend bij als taxichauffeur voor Taxi Hans. Al gauw kreeg ik de mogelijkheid om in het bedrijf te stappen. Die kans heb ik niet laten schieten.” Voor dat hij het wist was Dirk volledig eigenaar van zijn eigen vervoersbedrijf. ,,Ik kon Taxi Hans volledig overnemen en doopte het bedrijf om tot Taxi TTA-Volendam, dat staat voor Tourist Travel Agency (TTA).” Inmiddels beschikt het bedrijf over twintig auto’s en 26 chauffeurs en voert het diverse vervoersklussen uit.

Door Kevin Mooijer

Taxi TTA-Volendam begon haar carrière met vijf auto’s en een aantal chauffeurs in fulltime loondienst. ,,Al snel ontdekte ik dat deze werkwijze niet vol te houden was. Doordeweeks stonden de chauffeurs ’s avonds ook bij het Havenhof te wachten, maar dan is er simpelweg geen werk. Ik bood de chauffeurs in loondienst de mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen en de auto’s van het bedrijf te huren. Ze gingen hier allemaal graag mee akkoord. De nieuwe werkwijze viel voor alle partijen een stuk beter uit.”

Zoals de naam, Tourist Travel Agency, al doet vermoeden, was het Dirk’s insteek om zich te richten op het toerisme in onze gemeente. ,,Vanuit Amsterdam komt er ontzettend veel toerisme richting Edam en Volendam. Wij wilden daarop inhaken door onze services aan te bieden bij het toerisme. Dit bleek in de praktijk echter een stuk ingewikkelder dan op voorhand gedacht. Een aantal grote spelers in de toeristenbranche zwaait daar de scepter en daar kom je als nieuwkomer niet tussen.”

,,We kozen ervoor om ons naast toerisme te richten op lokaal taxivervoer. Onderhand zijn we eigenlijk alleen nog maar actief als lokale taxi.” Ondanks de gedwongen koerswijziging is Taxi TTA-Volendam van vijf naar twintig auto’s gegroeid. ,,We beschikken nu over 26 chauffeurs, waarvan er een paar in loondienst rijden en de rest als ZZP’er actief is. Met dit team verzorgen we allerlei soorten vervoersklussen. Schipholritjes, ziekenhuisvervoer dat onder de basisverzekering van ONVZ valt, schoolroutes, lokale ritjes, maar natuurlijk ook gewoon de vaste zaterdagavondklussen.”

‘Met dit team verzorgen

we allerlei soorten vervoersklussen:

Schipholritjes, ziekenhuisvervoer

dat onder de basisverzekering

van ONVZ valt, schoolroutes,

lokale ritjes, maar natuurlijk

ook gewoon de vaste zaterdagavondklussen’

ONVZ is één van de grootste, zo niet de grootste, zorgverzekeraars in onze gemeente. Onder bepaalde voorwaarden valt het taxivervoer naar en van ziekenhuizen binnen de basisverzekering van de zorgverzekeraar. ,,De klant wordt door de zorgverzekeraar doorverwezen naar Transvision. Zij schakelen vervolgens een nabijgelegen taxicentrale in. Het vreemde is dat in onze gemeente vaak het telefoonnummer van een taxicentrale uit Purmerend wordt doorgegeven aan de klant. De reden hiervoor is mij niet bekend, ik neem aan dat zij toevallig bovenaan het lijstje van de telefonisten staan.”

,,Wat veel mensen echter niet weten, is dat iedereen vrij is om te kiezen welke taxicentrale hij of zij wil inschakelen. Taxi TTA-Volendam rijdt tegenwoordig ook veel voor ONVZ en wij doen dat op een andere manier dan onze concurrent uit Purmerend. Waar zij de klant zelf een tijdsindicatie van een uur aangeven, staan wij voor de deur op de door de klant bepaalde tijd. Wanneer het ziekenhuisbezoek korter dan een uur duurt, wacht onze chauffeur gewoon voor de deur. Duurt het langer, dan wordt wederom een tijd afgesproken waarop de chauffeur paraat zal staan. Daarbij is de taxi die de klant naar het ziekenhuis, en vervolgens weer naar huis brengt, privé voor de klant beschikbaar. Dat wil zeggen dat wij geen combinatieritten maken door onderweg andere mensen op te halen.”

,,Bij lokale verzekeringsmaatschappijen zijn klachten binnen gekomen dat onze concurrent dat wel doet. Wij vinden dat ONVZ klanten netjes op de afgesproken tijd, in een privé taxi, van en naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Wij hebben het met ONVZ zo geregeld dat de klant niets te maken krijgt met facturatie of bonnetjes van de taxiritten. Alles wordt tussen de zorgverzekeraar en ons afgehandeld, dat is dus wel zo prettig voor de klant.”

‘Het zou goed voor

onze gemeente zijn om,

net als Amsterdam,

een taxiverordening te activeren’

Taxi TTA-Volendam is de enige taxicentrale in de gemeente die doordeweeks beschikbaar is. ,,Als de klant een uurtje van te voren belt, is dat voldoende. We zijn tevens trots om te kunnen zeggen dat alle horeca, restaurants en grote bedrijven in de gemeente ons inschakelen wanneer zij een taxi nodig hebben. Het is natuurlijk alom bekend dat er een hoog aantal grote bedrijven in onze gemeente gevestigd is en zij ontvangen aan de lopende band internationale gasten. Die gasten moeten van Schiphol gehaald worden en later weer teruggebracht worden. Wij zijn blij deze ritten te mogen verzorgen voor een aantal multinationals uit de regio.”

Taxi TTA-Volendam rijdt voor particulieren natuurlijk ook naar Schiphol. ,,Op onze website staat meer informatie over de standaard ritten die we vaak aanbieden. Tevens kunt u naast de telefonische mogelijkheid ook online een taxi inplannen op onze website.”

Naast de werkzaamheden voor bedrijven en zorgverzekeraars rijdt TTA ook schoolroutes. ,,Dagelijks rijden onze chauffeurs zes schoolroutes voor kinderen die speciaal onderwijs volgen. ’s Ochtends worden de kinderen naar scholen buiten de gemeente gereden en ’s middags als de les afgelopen is, staat de chauffeur weer netjes te wachten.”

,,De meeste mensen zullen Taxi TTA natuurlijk kennen van onze gebruikelijke weekendritjes. Iedere zaterdagavond rijden we tot diep in de nacht af en aan van winkelcentrum het Havenhof naar alle uithoeken van het dorp. Je wilt niet weten hoe de taxi’s er op zondagochtend uitzien”, lacht hij. ,,Tegenwoordig wordt het steeds moeilijker om rendabel te kunnen rijden op zaterdagavond. Dat heeft alles te maken met het Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) systeem uit Amsterdam. De taxi’s die onder de TTO vallen zijn goedgekeurd door de gemeente Amsterdam. Degenen die niet aan de eisen voldoen, zoeken hun heil buiten Amsterdam. Vandaar het grote aantal extreem dure taxi’s dat in Volendam actief is op zaterdagavond. Het zou goed voor onze gemeente zijn om, net als Amsterdam, een taxiverordening te activeren. Op die manier zijn alleen geautoriseerde taxicentrales bevoegd om in de gemeente te rijden. Zo voorkom je torenhoge prijzen en nog belangrijker; incidenten als twee jaar geleden, toen een meisje aangerand werd door een onbevoegd taxichauffeur. Er rijden dan namelijk alleen lokale taxi’s rond die officieel goedgekeurd zijn door de gemeente.”

Dirk pleit voor een verordening die verder reikt dan alleen onze gemeente. ,,Het zou ideaal zijn als we een taxiverordening kunnen combineren met de gemeente Purmerend. Hier gaan op zaterdagavond de kroegen om 1.30 uur dicht en in Purmerend begint het pas rond die tijd. De chauffeurs uit Purmerend kunnen hier dan met lokale centrales tot 1.30 uur rijden en daarna schakelen we door naar Purmerend. Uiteraard moet zoiets met elkaar afgestemd worden, maar de mogelijkheid om veilig en eerlijk te rijden ligt er. Het is niet te hopen dat onze gemeente wacht met zo’n verordening tot eerst omliggende gemeentes het initiatief nemen. Dat zou namelijk voor nog meer onbekende taxichauffeurs zorgen op zaterdagavond.”

Taxi nodig of behoefte aan meer informatie? Ga naar www.tta-volendam.nl of bel 0299 657 980.