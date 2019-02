Team Wijkagenten in Edam-Volendam uitgebreid

Sinds 1 februari is het team Wijkagenten in Edam-Volendam uitgebreid en deels vernieuwd. Maandagmiddag was er een lunch en overleg met de burgemeester, waarin de taken van de politie werden besproken.

De ploeg wijkagenten is de hele week overdag en ’s avonds in alle kommen van onze gemeente paraat. Alleen in de weekenden zijn ze ook ’s nachts op pad. Men kan de wijkagenten dus in de wijken tegenkomen als ze patrouilleren met de fiets, lopend of met de dienstauto. De wijkagenten zijn de aanspreekpunten van de politie in de buurt. Teamchef is Bart van Slageren. In Zeevang (Oosthuizen) is Wanda Allebes de vaste wijkagente. In Edam zijn Andy Knaap en Eline Roet de twee wijkagenten die er nieuw bijgekomen zijn in onze gemeente. In Volendam zijn drie vaste wijkagenten: Kitty Kruidenier, Petra Bakker-Ooijevaar en Peter Schuurman (weer teruggekeerd op zijn oude post).