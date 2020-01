Terrein vóór Sierbestrating Jonk nu een buitenshowroom

Dinsdag werd de laatste hand gelegd aan de herindeling van het terrein vóór Sierbestrating Jonk aan de Oosthuizerweg 14 te Edam. Een grote groep stratenmakers was in de weer om de laatste delen van het terrein van 800 m2 te bestraten.

De oude parkeervakken zijn nu met verschillende soorten klinkers bestraat, speciaal bedoeld voor opritten. De parkeerplekken zijn met diverse kleuren stenen bestraat, zodat de klanten hier een mooi beeld van krijgen hoe het eruit komt te zien.

Op het terrein zijn diverse opstellingen gekomen, zodat er een buitenshowroom is gecreëerd met stellages van tegels en klinkers voor de nieuwste tuintrends. Er is tevens een grote luxe aluminium terrasoverkapping geplaatst voorzien van glazen schuifwanden. Ook deze zijn in alle soorten en maten verkrijgbaar. De nieuwe inrichting van het entreeterrein zorgt voor een mooie upgrading van Jonk Sierbestrating.