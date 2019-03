Tien juffen van de Trimaran ‘staken’ in de Meermin

Afgelopen vrijdag was er een landelijke onderwijsstaking. Ook alle scholen in Edam-Volendam waren gesloten met deze onderwijsstaking van PO, VO en academisch. Veel leerkrachten zijn naar het Malieveld in Den Haag gegaan om aan de staking mee te doen.

Tien juffen van basisschool De Trimaran uit Edam namen deel aan een ‘alternatieve staking’. Zij waren vrijdagmiddag te vinden in de activiteitenruimte van verzorgingshuis De Meermin in Edam, om daar, ter ondersteuning van het vaste personeel en vrijwilligers, de bewoners extra te vermaken en activiteiten uit te voeren. Binnen in de zaal was er een leuk programma met koffie/thee met gebak en Oud-Hollandse spelletjes werden met de bewoners gespeeld.