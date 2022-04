Tradre: een kijkje in de toekomst van de vastgoedmarkt

Jonge ondernemers hanteren vernieuwende data gedreven werkwijze

Vastberaden om de vastgoedmarkt voorgoed te veranderen, richtten Simon Schilder en Jasper Hoetmer in 2020 hun bedrijf Tradre op. De jonge ondernemers zetten hoog in, maar maken hun doelen vooralsnog waar. Momenteel richt Tradre zich op kansen binnen de huidige vastgoedmarkt, het werven van nieuw talent en het aantrekken van investeerders. De missie voor de langere termijn is bijzonder ambitieus en uitgesproken. ,,Tradre wil bijdragen aan de oplossing voor het landelijk woningtekort. We gaan bouwen aan de toekomst en de huidige methodes in vastgoed doorbreken.”

,,Tradre is één van de weinige vastgoedondernemingen in Volendam”, zegt Simon Schilder. ,,Het bedrijf is voortgekomen uit de investeringsmaatschappij van de familie Schilder, die in 2000 opgericht werd. Twee jaar terug zijn Jasper en ik ons in de avondurenmeer gaan storten op de vastgoedmarkt. Die samenwerking ontwikkelde zich in rap tempo. Zo snel zelfs dat we beiden onze oude functies niet langer aan konden houden.”

Revolutionair

Hoewel Tradre een jonge onderneming is, werken Simon en Jasper al fulltime aan grootschalige projecten. ,,Wij werken samen met een aantal private investeerders uit binnen- en buitenland. Samen richten we een joint ventures op, waarmee we vastgoed aankopen dat binnen de visie van zowel onszelf als de investeerder past. We garanderen hierbij een rendement van ten minste 4%, plus een behoorlijke winstdeling na de verkoop.”

Jasper licht de revolutionaire werkwijze toe. ,,Tradre heeft een revolutionair softwarepakket ontwikkeld, dat ons helpt vroegtijdig kansen op de vastgoedmarkt te ontdekken. Het systeem verzamelt alle relevante data en toont ons vastgoed met veel potentie. Vaak zelfs nog vóórdat het op de markt komt. Zodoende zijn we in staat om de investering te doen die binnen de scope van de investeerder én Tradre past. Dankzij deze data gedreven werkwijze kunnen we beter inkopen dan concurrerende organisaties. Tel daarbij op dat we vermogende investeerders en eigen kapitaal hebben en je kunt concluderen dat we altijd over een behoorlijke vastgoedportefeuille beschikken. Als het portefeuille een bepaald volume heeft bereikt - en we waarde hebben weten toe te voegen - verkopen we het betreffende vastgoed weer door aan grote investeringsmaatschappijen.”

Simon vult aan. ,,Onze lange termijn ambitie is om de woning van de toekomst te ontwikkelen en zo uiteindelijk het woningtekort in Nederland op te lossen. Starters en alleenstaanden op de woningmarkt zijn tegenwoordig zo goed als kansloos. Kopen is voor veel mensen geen optie meer. De enige kans die zij hebben is een woning huren. Om de mogelijkheden van die groep te vergroten willen wij een woning ontwikkelen waarbij de huurder alle kosten, afgemeten in één bundel inzichtelijk krijgt. Zo zullen de huur en verzekeringen onderdeel van de bundel uitmaken, wordt de woning volledig gemeubileerd opgeleverd en kunnen zelfs boodschappen in het pakket meegenomen worden. Door een slimme keuken toe te passen wordt automatisch bijgehouden wat op is en dus aangevuld moet worden. Uiteraard met inachtneming van de wensen en behoeften van de bewoners. Doordat de meubels en apparaten al aanwezig zijn in de woning, worden deze van ons geleased. De bewoner betaalt de koffie dan per kopje. Het voordeel is dat we door alle faciliteiten in abonnementsvorm aan te bieden, grote uitgaven kunnen voorkomen.”

Aan de ambities van Simon en Jasper zal het in ieder geval niet liggen. Jasper: ,,We werken stug door tot we onze doelstellingen bereiken. Met behulp van ons jonge team gaan we geen uitdaging uit de weg. We beschikken momenteel al over één van de hoogste volumes in vastgoedaanbod van Nederland. Daarnaast werken we aan de realisatie van een gloednieuw, hypermodern kantoorpand aan het Noordeinde én we hebben negen vacatures in uiteenlopende disciplines openstaan. Wij zijn ervan overtuigd dat Tradre de nationale vastgoedmarkt voorgoed gaat veranderen.”

