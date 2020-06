Trambrug officeel weer in gebruik genomen

De Trambrug was de laatste van de vijf hefbruggen in Edam die gerenoveerd diende te worden. Aan de voorbereidingen is drie jaar gewerkt. In de eerste week van januari 2020 is gestart met de daadwerkelijke renovatie door De Boer en De Groot Civiele Werken.

De Trambrug, die een Rijksmonument is, werd geheel gedemonteerd en in het bedrijfspand te Harlingen helemaal in oude staat teruggebracht. Twee maanden geleden werd de Trambrug weer open gesteld. De officiële ingebruikname van de brug moest vanwege de coronamaatregelen een tijd uitgesteld worden. Dat is nu op dinsdag officieel gebeurd.

Door wethouder Wim Runderkamp en de aannemers werd een naambord met historische gegevens onthuld. Tevens was er een demonstratie van brugwachter Matthijs Cleij, die nu met een druk op de knop de brug kan bedienen.