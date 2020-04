Trambrug weer open voor het verkeer

Op 6 januari is gestart met de grondige restauratie van de Trambrug in Edam. De brug was niet meer geschikt voor zwaarder verkeer, zodat deze versterkt moest worden. Ook de brughoofden moesten een renovatie ondergaan.

De werkzaamheden werden uitgevoerd door De Boer en De Groot. Het mechanisch gedeelte van de Trambrug is ook vernieuwd met een elektrische motor, zodat deze beter bediend kan worden door de brugwachters.

Voor de renovatie werd de stalen en monumentale Trambrug gedemonteerd en in de bedrijfsruimte vond de restauratie plaats. Juist voor Pasen is deze grondige renovatie van de beeldbepalende Trambrug gereed gekomen. Zo is de kijk er weer voor tientallen jaren vanaf.