Trambrug wordt in 2020 grondig gerenoveerd

In het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk te Edam vond dinsdag 29 oktober van 19.30 tot 20.30 uur een informatieavond plaats over de renovatie van de monumentale Trambrug in Edam.

De projectleider van de gemeente en medewerkers van aannemingsbedrijf De Boer en De Groot waren present om uitleg te geven aan de belangstellenden over de werkzaamheden die aan de brug uitgevoerd gaan worden. Op 6 januari 2020 wordt gestart met de renovatie en de planning is dat op 1 april de klus afgerond zal zijn, want dan begint het Paasseizoen.

Tijdens de werkzaamheden zal er een tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers over de Nieuwe Haven komen te liggen. Voor het autoverkeer wordt een omleidingsroute aangegeven. De Trambrug is de laatste van de zes bruggen in Edam die een grondige renovatiebeurt ondergaat.