Bedrijf in Beeld

“U vraagt, wij zoeken”

“De vraag naar auto’s gaat door het dak. Als Garage Kil moeten we daar op inspelen”, vertelt Matthijs de Hoop van Garage Kil. Doordat wereldwijd een groot tekort aan chips heerst nemen de levertijden van nieuwe auto’s in veel gevallen flink toe. “Auto’s zijn de laatste jaren steeds meer afhankelijk van deze chips geworden. Ze verzorgen de moderne gemakken waar autorijders op zijn gaan vertrouwen en zorgen voor de veiligheid. Doordat de levertijden van nieuwe auto’s oplopen, is de vraag naar occasions gigantisch toegenomen. Zelfs zo veel dat de vraag het aanbod overstijgt.” Om de klanten van Kil toch te kunnen helpen worden inmiddels flink wat auto’s uit het buitenland geïmporteerd.





Importauto’s steeds populairder

“De markt voor importauto’s is de laatste jaren al flink gestegen, dus wij waren al wat langer bezig om de perfecte auto voor onze klanten te zoeken in andere landen in Europa. Waar het in eerste instantie ging om specifieke auto’s met bepaalde extra opties tegen een scherpe prijs, neemt nu de vraag zo’n vlucht dat het om vrijwel alle merken en soorten auto’s gaat. Daarom is het prettig dat we de afgelopen jaren al flink wat contacten in met name Duitsland hebben opgebouwd, daar plukken wij en onze klanten nu de vruchten van” vervolgt Matthijs.

De kunst van het vinden van de perfecte auto

“Klanten komen hier binnen met een wensenlijstje”, vertelt Tristan Kwakman die inmiddels een jaar als verkoper bij Garage Kil werkt. “Onze taak is dan om te zoeken naar de perfecte auto. Die vinden wij bij onze contacten door heel Europa. Omdat er in Duitsland een groot aanbod is van jong occasions (auto’s van nog geen jaar oud, red) kunnen we daar vaak super mooie aanbiedingen voor onze klanten vinden. De auto’s zijn maar korte tijd in gebruik geweest, zijn vaak completer dan in Nederland en verkeren in geweldige staat. Garage Kil verzorgt het hele importproces, dus eigenlijk hoeft de klant alleen maar zijn wensen kenbaar te maken. Het is met recht: u vraagt, wij zoeken!”

Aan alle eisen voldoen

Inmiddels zijn alleen dit jaar al tientallen auto’s geïmporteerd uit het buitenland. “Uiteraard voldoen alle auto’s aan alle eisen en krijgen zij allen een RDW-keuring zodra ze in de werkplaats arriveren. We importeren alleen auto’s waarvan de volledige onderhoudshistorie bekend is met een gecontroleerde kilometerstand. Bovendien is bijna altijd de Europees geldende fabrieksgarantie nog van kracht, dus kopen de klanten zonder risico. En tegen concurrerende tarieven nemen wij alle rompslomp uit handen”, valt Matthijs Tristan bij.

Al tien jaar aan de Julianaweg

Inmiddels is Matthijs al bijna tien jaar eigenaar van Garage Kil aan de Julianaweg. Sinds vorig jaar runt hij het bedrijf samen met Jona Pasdeloup.

Het huidige pand aan de Julianaweg, waar ook Autoschade de Hoop gevestigd is, kreeg afgelopen zomer een mooie restyling. De showroom en garage heeft hierdoor een luxe uitstraling gekregen. “De perfecte plek om onze aanwinsten te tonen en onze klanten te helpen in het aankoopproces van een nieuwe auto of bedrijfswagen.”

Want Garage Kil biedt ook veel ondernemers een totaaloplossing. “Naast de aankoop van nieuwe bedrijfswagens wordt ook het complete onderhoud uit handen genomen, bedrijven groot en klein kunnen zo met een gerust hart hun hele wagenpark bij Kil onderbrengen. Dat we gewoon in Volendam aanwezig zijn, wordt ontzettend gewaardeerd.”

Ook op zoek naar uw droomauto?

Bent u al een tijdje op zoek naar een bepaalde auto, maar is deze lastig te vinden of lopen de wachttijden op?

De verkopers van Garage Kil helpen u graag uw droomauto vinden. U hoeft alleen het merk, type en verdere wensen kenbaar te maken en Garage Kil gaat voor u op zoek.

