Uitreiking Participatieverklaring vergunninghouders

Dinsdag was er in de Raadszaal te Edam een bijeenkomst voor de uitreiking van 15 participatieverklaringen vergunninghouders door wethouder Vincent Tuijp. Het ging om 13 ingezetenen van Edam-Volendam en 2 van de gemeente Waterland.

Zij zijn geslaagd voor de participatiecursus die door Nina van Egmond gegeven is. De 15 deelnemers aan de cursus hebben gesproken over vrijheid, gelijkheid en solidariteit; kernwaarden van Nederland. Verder het belang van de democratie en de rechtsstraat, waarover een Polder-spel gespeeld werd. Kleine en grote onderwerpen die in de Nederlandse samenleving spelen werden behandeld.

Na het ondertekenen van de verklaringen kregen de geslaagden bloemen en een agenda als presentje aangeboden. Na het officiële gedeelte was er in de kantine van het Vergadercentrum een informeel samenzijn en konden de aanwezigen zich tegoed doen aan heerlijke lekkernijen, die door de vrouwen bereid waren.