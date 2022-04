‘Werken aan je complete lichaam terwijl je plezier maakt’

Uniek in Nederland: in- & outdoor Obstacle Gym

Op tien minuten rijden van Volendam is het sinds kort mogelijk om een vrijwel unieke sport te beoefenen. Sportcentrum Jump Skillz beschikt namelijk over een geweldige, uitdagende Obstacle Gym. Met ruim 1500 m2 aan parcours en gym kunnen sportievelingen van ieder niveau trainen naar hartenlust. De toevoeging van de Obstacle Gym is een schot in de roos gebleken. ,,Onze Obstacle Course is gebaseerd op het mateloos populaire programma American Ninja Warrior, waarin deelnemers verschillende obstakels moeten overwinnen om de finish te bereiken”, zegt Kenneth Kijl. ,,Door het obstakelparcours te volgen train je je werkelijk je hele lichaam. En uiteraard is de Ostacle Gym toegankelijk voor iedereen; kinderen, volwassenen, beginners en fanatieke obstacle-racers.”

Bedrijf in Beeld door Kevin Mooijer





,,Obstacle course racing (OCR) is er voor ieder niveau”, aldus Kenneth. ,,Hoewel het een uitdagende sport kan zijn, staat plezier altijd centraal. Leden van Obstacle Gym noemen het parcours soms een speeltuin voor volwassenen. Ik denk dat dat de kern goed samenvat. Het mooie is natuurlijk dat het speelse plezier hand in hand gaat met geweldige training. Wanneer je iets met plezier doet, motiveert dat je namelijk het beste uit jezelf te halen.” Bij Obstacle Gym train je het complete lichaam. ,,Je bent aan het springen, rennen, klimmen, hangen, leren vallen, noem het maar op en het zit erin verweven. Je bent dus niet alleen met krachttraining bezig, maar juist ook met fitness.”

Bij Obstacle Gym worden trainingen op verschillende niveaus aangeboden. ,,Het maakt niet uit of je een ervaren atleet bent of een beginnend sporter, onze gym is geschikt voor iedereen. Onze leden kunnen naar wens invullen hoe ze willen sporten. Bij zowel Jump Skillz als bij Obstacle Gym geldt dat het mogelijk is om individuele- en groepslessen en -trainingen te volgen, maar je bent natuurlijk ook vrij om op eigen initiatief alleen of met een groep te trainen. Vanwege veiligheid mogen kinderen alleen onder begeleiding van onze trainers tijdens de wekelijkse lessen het obstacle parcours betreden. Op de geliefde trampolines van Jump Skillz is vrij spelen voor de kids uiteraard wel toegestaan.” De trainers van Obstacle Gym lopen geregeld tegen blij verraste leerlingen op. ,,Mensen hebben vaak meer in hun mars dan ze in eerste instantie denken. Als beginners bij ons komen hoor je vaak dingen als ‘ik zie wel hoe ver ik kom’ en ‘dit is alleen iets voor goed getrainde mensen’. Maar na een paar sessies slaat dat om naar ‘wauw, ik wist niet dat ik dit kon’. Net als in het dagelijks leven kun je je onverslaanbaar voelen na het overwinnen van een aantal obstakels. Je wordt sterker en fitter door in de Obstacle Gym te trainen en dat voel je ook. Het kweekt zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. En omdat het zo leuk is smacht het naar meer. Ik kan het iedereen aanbevelen.”

Kinderen

Zo’n ‘speeltuin voor volwassenen’ is natuurlijk niet alleen aantrekkelijk voor de meerderjarigen, maar ook kinderen kunnen er hun ei kwijt. ,,Naast de mogelijkheden voor volwassenen en het inzetten van het parcours voor bedrijfsfeestjes, vrijgezellendagen, schoolklassen en bijvoorbeeld kinderfeestjes, bieden we ook trainingen speciaal voor kinderen. Onze gediplomeerde trainers hebben allemaal een Freerun- of OCR-achtergrond. Ze weten van jou een echte ninja te maken. En of je alleen of met een eigen groep komt maakt niet uit. De Obstacle Gym en onze trainers zijn iedere dag beschikbaar.” Persoonlijke aandacht en gemoedelijkheid zijn twee speerpunten van Obstacle Gym. ,,We geven iedere leerling dezelfde mate persoonlijke aandacht. Iedereen moet zich op zijn of haar gemak voelen en moet het naar de zin hebben bij Jump Skillz en Obstacle Gym, dat vinden we het allerbelangrijkste.”

Voor de fanatiekeling die niet genoeg heeft aan alleen de Obstacle Gym is het bij het sportcentrum ook mogelijk om de meer gebruikelijke routines af te leggen. ,,We beschikken over 1500 m2 aan sportfaciliteiten en hebben dus voor ieder wat wils. Alles wat je in de gemiddelde sportschool tegenkomt, vind je ook bij ons. Professionele machines, squat-rekken, bench pressen, deadliften, crossfit, een dumbbell-ruimte, kickboks faciliteiten en ga zo maar door. Vanzelfsprekend geven we ook trainingen binnen de verschillende disciplines. Zelf geef ik in het kader van kickboksen bijvoorbeeld zaktraining. Een andere populaire les is de ‘booty builder’ voor de dames. Tijdens die lessen worden de buik, benen en billen getraind. Maar volg je liever geen lessen en wil je lekker zelf trainen, dan kan dat natuurlijk ook. Bij Obstacle Gym kom je hoe dan ook naar het volgende niveau.”

Ga voor meer informatie over de mogelijkheden en abonnementsvormen naar www.obstaclegym.nl. Meld je op de website aan voor een gratis proefweek en maak kennis met Obstacle Gym, de fitnessruimte en de groepslessen.