Van alles te doen en beleven met Edammer Ambachtendag

Met stralend mooi weer vond afgelopen zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur de Edammer Ambachtendag plaats op scheepswerf Groot in hartje Edam. Deze dag werd weer georganiseerd door de Stichting Historische Werf Edam. Deze stichting is opgericht ten behoeve van behoud en voortbestaan van scheepswerf Groot in Edam.

Dit is de laatst overgebleven eeuwenoude scheepswerf van de 33 werven die Edam ooit rijk was. Tijdens de Ambachtendag was de werf volop ‘in bedrijf’ en werden talloze scheepsambachten gedemonstreerd met als doel dit over te dragen en te behouden voor de volgende generaties. Er was van alles te doen en te beleven tijdens deze Ambachtendag, die als doel heeft: “Laten we met zijn allen zorgen om het behoud van deze werf en de oude scheepsambachten te verzekeren voor de toekomst”. En in dat streven is men weer volop geslaagd. Mede door het stralend mooie weer werd de historische werf in het centrum van Edam druk bezocht.