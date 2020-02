Gerdi zoekt de dieperliggende oorzaak achter de klacht

Van Nek Osteopathie opent tweede behandelkamer

Alles is constant in beweging. Dat geldt ook voor het menselijk lichaam. Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op alle bewegingen die plaatsvinden in het lichaam. „Denk bijvoorbeeld aan de doorbloeding, de stofwisseling of aan alle spieren en gewrichten”, zegt Gerdi van Nek van Van Nek Osteopathie. „In een gezond lichaam lopen al deze bewegingen gesmeerd. Als deze ergens stagneren, ontstaan er klachten. Een osteopaat zoekt altijd naar de bewegingsbeperkingen die ten grondslag liggen aan de klacht en zorgt ervoor dat deze weer loskomen.”

Door Leonie Veerman

Als osteopaat krijgt Gerdi van Nek geregeld te maken met verbaasde patiënten op haar behandeltafel. „Ze vragen me bijvoorbeeld vaak waarom ik de buik behandel als iemand rugklachten heeft”, vertelt Gerdi met een glimlach. „Dan leg ik uit dat er verklevingen in hun lever en darmen zitten, die aan de ruggenwervels trekken en op die manier klachten veroorzaken.”

„Dat is precies wat ik zo leuk vind aan osteopathie”, vervolgt Gerdi. „Mijn patiënten lopen soms al erg lang met hun klachten rond en komen bij mij terecht als laatste strohalm. Ik kijk naar hoe de klacht in verbinding staat tot de rest van het lichaam en zoek naar de dieperliggende oorzaak. Dit betekent dus dat er vaak behandeld wordt op een andere plek dan waar de klacht zich bevindt.”

In veel gevallen speelt de voeding ook een rol. „Zo geef ik bijvoorbeeld vrijwel al mijn patiënten het advies mee om meer water te drinken. Water speelt een belangrijke rol in de afvoer van afvalstoffen. En dan bedoel ik dus niet koffie of frisdrank - daar zitten juist extra afvalstoffen in. Je maakt je auto toch ook niet schoon met koffie? Bij een tekort aan water onttrekt het lichaam vocht uit spieren, vliezen en bindweefsel. Zo ontstaan verklevingen die op den duur voor andere klachten zorgen.”

Het is alweer zeven jaar geleden dat Gerdi haar praktijk opende na het afronden van haar vierjarige Osteopathie-opleiding aan de International Academy of Osteopathie in Gent. Inmiddels heeft ze er twee collega’s bij: Ilja de Groot en Peter Dekker.

Het afgelopen jaar verhuisde Gerdi met haar praktijk uit de Conijnstraat naar een riante behandelruimte aan de Monseigneur Veermanlaan. „We zijn erg blij met deze locatie, er is een lift en een wachtkamer met speelgoed voor de kinderen. Binnenkort openen we hier een tweede behandelkamer zodat we meer patiënten kunnen behandelen. Ik ben erg tevreden, al blijft het nog altijd een grote wens om uiteindelijk een praktijk aan huis te realiseren.”

Wij behandelen zowel volwassenen als baby’s en kinderen!

Veel voorkomende klachten:

Volwassenen:

• Nek- en rugklachten • Incontinentie

• Bekken klachten • Menstruatiestoornissen

• Maag en darmklachten • Hoofdpijn/migraine

Baby’s

• Darmkrampjes • Onverklaarbaar huilen

• Reflux • Voorkeurshouding

• Moeite met boeren • Slaapproblemen

Kom langs voor een consult



Je maakt eenvoudig een afspraak bij Van Nek Osteopathie via de website https://osteopathievolendam.nl/ of telefoon: 06-15832367.

Gerdi: „Tegenwoordig zijn we ook op woensdagavond en op zaterdag geopend, zodat het voor iedereen mogelijk is om een afspraak in te plannen. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts en de meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen geheel of gedeeltelijk in hun aanvullende pakketten.”