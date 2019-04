Veel speelse activiteiten met Koningsdag in Edam

Koningsdag Edam startte op de vroege morgen met het reveille vanaf de Speeltoren door vier trompettisten. Hierna volgde een rondgang van de Drumband door een gedeelte van Edam naar het Damplein waar Koningsdag werd geopend met een toespraak van burgemeester Lieke Sievers.

Hierna volgde nog een loting, waarna iedereen zich naar de Kaasmarkt begaf voor het meedoen aan de kinderspelletjes voor de allerkleinsten zoals zakken lopen, de was ophangen, met eieren racelopen, bussengooien, etc.



Daarnaast was er versier je cupcakes, klompen schilderen, mozaïekwerkjes en minipizza’s maken. Voor de wat oudere jeugd was er op het Damplein het gewilde waterspuiten o.l.v. de brandweer Edam. Naast de Kaasmarkt was dit jaar de Bierkade ook meegenomen op de route om met de vele kinderen activiteiten te houden.