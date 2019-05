Verbindingsweg bij LOM-school de Botter alleen voor langzaam verkeer

Nu de werkzaamheden aan riool en weg afgerond zijn, wordt de verbindingsweg tussen de P. Claesstraat en de H. Dirckszstraat, nabij de voormalige OM-school de Botter, weer afgesloten voor autoverkeer. Dit is het resultaat van de schriftelijke participatie met de bewoners van beide straten.

Zij hebben massaal gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeente om hun mening kenbaar te maken over het eventueel niet terugkeren van de afsluiting voor autoverkeer. Nagenoeg alle bewoners hebben gevraagd om handhaving van de wegafsluiting en dus niet in te gaan op het verzoek van de Veiligheidsregio om de afsluiting achterwege te laten.



Het college van B&W respecteerde de uitkomst van deze participatie en heeft de bewoners per brief hierover geïnformeerd. Vorige week werd een versmalling in het wegdek aangebracht en er worden palen geplaatst, zodat er geen auto’s meer door kunnen rijden. De verbindingsweg is hier weer alleen voor het langzaam verkeer open.