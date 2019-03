Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Vandaag krijgt u de gelegenheid uw stem uit te brengen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. In 19 locaties binnen onze gemeente zijn de stemkantoren geopend van 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Vanmorgen om 10.00 was het redelijk druk in de bezochte locaties en in het Stadhuis Volendam alsmede in het Stadhuis Edam was het erg druk.

U hoeft niet perse naar het bureau dat op uw biljet staat aangegeven om te stemmen maar u kunt naar alle locaties in uw woonplaats terecht. Neem svp een geldig identiteitsbewijs en uw stempas mee.