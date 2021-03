Vernielingen in het afgelopen weekend

Baldadige jeugd heeft in het afgelopen weekend vernielingen aangericht op het middengebied. Een bushokje in de Dijkgraaf de Ruiterlaan werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.15 uur vernield. Ondanks de lockdown hebben knapen laten zien hoe ‘stoer’ ze kunnen zijn.

Een raam van de abri werd aan ingegooid en een posterbak kapot gemaakt en met verf bespoten. Een groot raam van het beheerdershuisje van speeltuin De Speelderij werd eveneens het doelwit van de vandalen. Met een kei is het raam ingegooid.

Omdat het een speciaal raam is, met bovenaan een schuine kant, lopen de kosten van het herstel flink in de centen. Voor dat geld had men een mooi nieuw speeltoestel kunnen kopen. De vrijwilligers van de speeltuin kunnen zo aan de bak om de schade van deze zinloze vernieling te herstellen.