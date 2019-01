Versierfiets in een winters tafereeltje

De bekende “versierfiets van Edam” heeft weer een nieuwe uitdossing gekregen. Het is nu een tandemfiets geworden die tevens een andere plek heeft gekregen. De vaste plek op de brug tussen de Prinsenstraat en Spuistraat is verruild voor de Keizersgracht (naast het Damhotel).

De fiets is opgetuigd in een winters sfeertje met kleine kerstboompjes, sneeuwdotten, kerststukjes, hertjes en een elandje. Er zullen ongetwijfeld weer vele foto’s van gemaakt worden door de toeristen. Als de vorst doorzet en er winterse neerslag komt, kan de sneeuw voor een mooie achtergrond zorgen voor de tandemfiets in wintersfeer midden in het centrum.