Versierfiets in Kerstsfeer

We hebben de Edamse Versierfiets een tijdje gemist op de brug tussen de Prinsenstraat en Spuistraat, maar afgelopen week is de fiets weer fraai opgetuigd in kerstsfeer. Op de witte fiets zijn o.a. bevestigd een kerstboom, kribbe met beeldjes, een rendierentafereeltje en kersttakken, slingers en dennenappels.

Er is weer heel creatief aan gewerkt en het ziet er fraai uit. Door de toeristen werden er talloze foto’s van gemaakt. Ook in de omliggende straten, winkels en restaurants is de boel sfeervol versierd met verlichtingsornamenten, kerstbomen en andere versieringen.

Dat wordt komende vrijdag nog meer uitgebreid want dan vindt in het centrum van de Kaasstad een Lichtjesavond plaats. In de Kleine Kerkstraat wordt er een Charles Dickens-achtig sfeertje gecreëerd van 17.00 tot 21.00 uur op de Lichtjesavond. Het is een mooie tip om in de kerstsfeer te komen.