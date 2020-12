Versierfiets in Kerstsfeer

Een paar weken lang werd door voorbijgangers tevergeefs uitgekeken naar de versierfiets op de brug tussen de Prinsen- en Spuistraat in het centrum van Edam. Maar afgelopen weekend stond de versierde fiets er weer. Heel mooi is deze in kerstsfeer versierd.

Voorop een mand met een kerstboompje erin dat behangen is met slingers en ballen, op het zadel twee hertjes in een winterlandschapje en achterop een mand met daarin een blok hout voor in de open haard. Het zorgt weer voor een sfeervol en fotogeniek plaatje.