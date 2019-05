Versierfiets in teken Pasen en Lente

Op de brug tussen de Spuistraat en de Prinsenstraat in Edam heeft de bekende (en misschien al wel wereldvermaarde) ‘versierfiets’ weer een mooie eigentijdse uitdossing gekregen. De fiets is paars geschilderd en Pasen en de Lente kan men erop ontdekken.

Op de bagagedrager is een lentetafereeltje te zien, waar de creativiteit van de “versierders” mooi tot uiting is gekomen. Op het voorrek aan het stuur van de versierfiets kan men alle attributen zien voor een Paas-broodmaaltijd.



Al ontelbare keren zijn er door toeristen foto’s gemaakt van deze Edamse toeristische attractie. Het is toch knap te noemen dat men al vele jaren steeds weer originele ideeën bedenkt om de fiets te versieren.