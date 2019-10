Vijf nieuwe Nederlanders na Naturalisatieceremonie

In de Raadszaal te Edam vond woensdag een Naturalisatieceremonie plaats. Burgemeester Lieke Sievers kon aan vijf ingezetenen van onze gemeente het Nederlanderschap verlenen. Na het afleggen van de eed of belofte, werden de officiële documenten ondertekend door de burgemeester en de nieuwe Hollanders.

Naast de felicitaties kregen zij bloemen, een boek met Nederlandse gebruiken en een Hollandse vlag aangeboden. De nieuwe Nederlanders zijn: Dhr. Aka Kadjo (afkomstig uit Yaou Ayame, Ivoorkust en woonachtig in Edam, Mw. Krisztina Icsó (uit Ózd, Hongarije en woonachtig in Volendam), Mw. Keely Rebecca Hebden (Cambridge, Groot-Brittannië) die woont in Oosthuizen, Dhr. Morgan Osborne (uit Redditch, Groot-Brittannië) en wonende te Middelie en Mw. Samira Tabali (Arnhem, Marokkaanse) wonende te Edam.