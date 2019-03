Vijftig deelnemers aan Stille Omgang

Zaterdagavond vond de Stille Omgang plaats. Traditioneel is er elk jaar een grote groep deelnemers uit Volendam. Om 22.30 uur was er een H. Mis in de Vincentiuskerk waarin pastoor Stomph voorging. Na de dienst vertrokken de pelgrims met een dubbeldeksbus naar Amsterdam. Om 12 uur kwam de bus aan op het Spui, waar de start van de Stille Omgang is.

Vanuit Volendam ging een groep lopend naar Amsterdam. De start was om 18.30 uur bij de bowling. Een stormwind tegen moesten de twaalf lopers trotseren. Om 23.15 uur kwamen de lopers op het Spui aan.

Toen de bus arriveerde voegden de groepen samen en werd met pastoor Stomph en Frans Baijens voorop met zo’n vijftig pelgrims in stilte de rondgang door Amsterdam gelopen. Om 01.30 keerden de Stille Omgangers weer terug in Volendam.