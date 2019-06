Virtuele ruimtevlucht met de SpaceBuzz

Astronaut André Kuipers timmert volop aan de weg om ruimtevaart en daaraan gekoppeld interesse voor techniek te kweken bij kinderen. De Techniekpact College Tour op 5 april voor 550 leerlingen uit de groepen 7 in sporthal De Seinpaal was daar een mooi voorbeeld van.

Ruimtevaart was ook het thema van de Open Dag op basisschool De Trimaran op 29 maart jl. André Kuipers heeft nu weer een volgend project/pilot in ontwikkeling, namelijk de SpaceBuzz. In deze vrachtwagen met daarop een raket, kunnen de leerlingen virtueel een lancering meemaken en boven de aarde vliegen.

Voor Edam en in het bijzonder De Trimaran, was het een unieke gebeurtenis, want deze school was de eerste in deze omgeving die voor deze pilot gevraagd is. Donderdag stond de SpaceBuzz bij De Trimaran en konden de leerlingen van de groepen 7 en 8 een ‘vlucht’ meemaken. ’s Middags kwam ook André Kuipers langs in de school.