Vogelhuisjes geplaatst in tuin van de Meermin

Sinds een klein jaar is S.G. De Triade een samenwerkingsverband aangegaan met verzorgingshuis De Meermin in Edam. Als onderdeel hiervan zijn door leerlingen van de 3e klassen fraaie vogelhuisjes gemaakt in de timmerklas.

Maandagmorgen zijn de vijf vogelhuisjes door de docenten Richard van Amstel en Jan Zwarthoed in de tuin van De Meermin geplaatst, onder het toeziend oog van John Boerman, de huismeester van De Meermin.

De bewoners kunnen voer voor de vogels in de huisjes doen zodat er steeds meer vogeltjes in de tuin komen. Na de zomervakantie gaan leerlingen Style & Design van de vierde klassen van De Triade aan de slag om tuinbanken te maken en de muur op te leuken in de Meermin-tuin.