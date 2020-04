Virtueel café voor online quiz, workshop of sing a long

Volendam Events opent VE Café

Ken je dut liedje nag?

‘Want Volendam voor jou zing ik mijn mooiste lied

Over de dijk je kroegen en de zee

En als ik kijk daar aan de horizon

Ligt mijn dorp mijn Volendam’

(Tol & Tol - Jan Smit)

We gebruikten het liedje in 2014 voor onze bedrijfsfilm. Zie de link hieonder:

Heb je het filmpje gezien? Wat een verschil met nu. Volendam staat net als Nederland op zijn kop. Al vier weken lang werkt iedereen vanuit huis en op feestdagen blijven we thuis.

‘Wanneer gaan we weer eens wat leuks doen?’

Vanaf vandaag!

Het VE Café opent zijn virtuele deur. Hét online café, waar je bij elkaar komt, om leuke activiteiten te doen. Volendam Events heeft in de afgelopen 15 jaar originele quizzen, workshops en activiteiten ontwikkeld. Deze zijn nu online beschikbaar én boekbaar.

Speel de leukste quiz met vrienden, familie of collega’s via live stream - en antwoord met je mobiel

Een greep uit onze online events:

• Online Ik Hou van Holland Quiz - Wie is de grootste kaaskop?

• Online Top 2000 Quiz - Ik dacht dat jij veel van muziek wist?

• Online Voetbal Quiz - Jij kijkt (keek) toch alle voetbalwedstrijden live?

• Online Sing a long - Nooit geweten dat Marjan een gouden keeltje had

• Online Karaoke - Zet jij Jan ff op mute. Hij zingt wel erg vals!

• Online Workshop Volendams leren - Sok bedakke!

Boek eenvoudig je online event in het VE Café

Op onze website vind je een overzicht van leuke en originele online activiteiten. Je kunt per activiteit een offerte aanvragen of direct reserveren. Al onze events zijn beschikbaar voor kleine én grote groepen. Geef daarbij je voorkeursdatum en voorkeurstijd aan. Wij sturen je nog dezelfde dag een offerte of reservering.

Meer informatie over onze online activiteiten?

Bekijk onze online events:

https://www.volendamevents.com/de-leukste-online-quiz

Het online Team van Volendam Events