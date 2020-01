Volendammers duiken ijskoud het nieuwe jaar in

Op veel plekken in Nederland doken mensen afgelopen woensdag het ijskoude water in om het nieuwe jaar in te luiden. Ook flink wat Volendammers deden dit jaar mee aan deze oer-Hollandse traditie. Zowel in zwembad De Waterdam als bij het strandje van Wullempie aan het Noordeinde werd een Nieuwjaarsduik georganiseerd.

Het was de vijfde keer dat in zwembad de Waterdam, een nieuwjaarsduik was georganiseerd in het buitenbad. Ondanks de bittere kou verzamelden zich daar ook dit jaar weer tientallen sportievelingen.

Later die middag verzamelden zich ook een aantal bikkels bij het schelpenstrandje van Wullempie aan het Noordeinde. Al meer dan 20 jaar wordt daar een informele Nieuwjaarsduik georganiseerd door de Kneusjes.