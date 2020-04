Volop kitesurfen op het Markermeer

Een prachtig gezicht was het afgelopen weekend om de vele kitesurfers in actie te zien op het Markermeer. Achter de Zeedijk tussen Edam en Warder waren tientallen kitesurfers bezig. Met een strakke wind en pittige golven konden de kitesurfers hun kunnen tonen.

Achter de bol gespannen zeilen, met de wind meegedragen, konden sprongen en salto’s door de lucht gemaakt worden en werd met hoge snelheid over de golven gezeild. In onze gemeente zijn achter de Zeedijk ideale omstandigheden voor de surfers. Het water is er ondiep, zodat de surfers gemakkelijker op hun surfplank kunnen stappen.

De vele wandelaars, die een loopje maakten over de dijk, konden genieten van een schitterend uitzicht met de vele gekleurde zeilen van de kitesurfers, de spectaculaire sprongen en de hoge golven.