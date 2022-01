Nicolaaskerk gastheer voor zeven prachtige liveoptredens

Voorhaven Concerten haalt klassieke muziek naar Edam

Komend jaar zullen in het historisch centrum van Edam een serie klassieke concerten worden gegeven. Met als doel om een podium te bieden aan bekende en minder bekende klassieke musici uit binnen- en buitenland, is door Stichting Voorhaven Concerten een zevental prachtige uitvoeringen georganiseerd. Verschillende klassiek geschoolde muzikanten gaan werk van uiteenlopende componisten uit verschillende tijden ten gehore brengen. Achter de deuren van de pittoreske Nicolaaskerk aan de Voorhaven zal de prachtige muziek van april tot en met oktober klinken. De eerste noten worden gespeeld op zondagmiddag 10 april.

Door Kevin Mooijer

,,Het idee om klassieke concerten in Edam te organiseren leeft al heel lang”, begint initiator Sonja Tol. ,,We missen in de gemeente de klanken van klassieke muziek. Wij willen daarom iets structureels neerzetten. Een jaarlijks terugkerende concertreeks in het teken van de klassieke muziek. Laagdrempelige concerten van een uurtje op zondagmiddag, voor jong en oud. Dat is de insteek van Voorhaven Concerten.”