Voorleesontbijt met Dieuwertje Dir in “Diedel Dumpie”

Dit jaar deed Kinderdagverblijf Diedel Dumpie aan de Achterhaven 89b weer mee met de nationale voorleesdagen 2020 en het voorleesontbijt. De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag 22 januari tot zaterdag 1 februari.

Centraal staat het Prentenboek Moppereend. Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. In het kader hiervan kwam Dieuwertje Dir voorlezen op woensdagmorgen in Diedel Dumpie. Dieuwertje Dir is actrice en speelt de rol van Superjuffie in de gelijknamige film.

Ook speelde zij de rol van de vriendin van Mees Kees in de film Mees Kees langs de lijn. Zij las voor uit het prentenboekboek “Moppereend”. Ervoor was er nog een voorleesontbijt om 9.30 uur. De lekkere broodjes waren weer verzorgd door Bakker Gorter.