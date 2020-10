Kan 25-jarig jubileum volgend jaar worden gevierd?

Voortbestaan G-team AV Edam afhankelijk van nieuwe trainers

Ruim 24 jaar geleden merkten Eugenie Buhrs (50) en Margreeth Werkhoven (75) als trainers van Atletiekvereniging Edam dat er behoefte was voor gehandicaptensport. Als gevolg richtten de dames samen met Michiel van Oort, Ellen Molenaar en Rosalinde Bakker het G-team van AV Edam op. Dit team is speciaal opgezet voor mensen met een verstandelijke beperking. In de zomer van 2021 zullen een lach en een traan dicht bij elkaar liggen voor alle betrokkenen van het G-team. Enerzijds wordt het feestelijke 25-jarige jubileum gevierd, maar anderzijds zullen medeoprichters Eugenie en Margreeth na 25 jaar afscheid nemen van het door hen zo geliefde team. ,,Na 25 jaar is de tijd aangebroken om het stokje over te dragen aan nieuwe, enthousiaste trainers.” Helaas zijn de opvolgers nog niet gevonden, maar de dames hebben goede hoop dat dit wel gaat lukken. ,,Dit team barst van het enthousiasme en plezier. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer iemand, die affiniteit met de doelgroep en atletiek, heeft een training meedraait, hij of zij nooit meer weg wil!”

Door Kevin Mooijer





Allebei waren ze al jaren actief als vrijwilliger en trainer bij Atletiekvereniging Edam. Margreeth als pupillen- en looptrainer en Eugenie als pupillentrainer. ,,Sinds 1986 ben ik actief als trainer bij AV Edam”, begint Eugenie. ,,In het dagelijks leven ben ik fysio- en handtherapeut bij Fysiotherapie Duin+ in Volendam en heb daarnaast steevast één à twee avonden per week training aan pupillen gegeven bij AV Edam.” Margreeth is inmiddels met pensioen na haar loopbaan als onder meer docent bij Hogeschool Inholland. ,,Iedere donderdagochtend geef ik looptraining voor een gigantische groep bij AV Edam en daar ga ik nog wel even mee door”, vertelt Margreeth trots. ,,Ook ben ik dertig jaar jeugdtrainer geweest bij de vereniging.” Als het bij bovenstaande betrokkenheid bleef zou men al kunnen stellen dat de door de wol geverfde trainers hun steentje voor AV Edam wel hebben bijgedragen, maar hun grootste project zou nog uitgerold moeten worden.

Ondanks hun drukke bestaan besloten Eugenie, Margreeth, Michiel, Ellen en Rosalinde een speciaal G-team op te richten voor mensen met een verstandelijke beperking. Eugenie: ,,Het is voor deze doelgroep vanwege hun beperking vaak niet mogelijk om deel te nemen aan reguliere sporttrainingen. Mensen met motorische, verstandelijke en lichamelijke beperkingen hebben nu eenmaal een stukje extra begeleiding nodig bij het sporten. Wij wilden mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid bieden om ook lekker te kunnen sporten. Het plan is vanaf het begin geweest om de leden van het G-team de juiste technieken en regels van atletiek te leren, maar de boventoon zou altijd door het plezier in sporten worden gevoerd. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is door de jaren nooit veranderd.”

,,In 1996 werkten we met een team van vijf mensen die allemaal een link hadden met de medische wereld”, herinnert Eugenie. ,,Het team beschikte over twee fysiotherapeuten, een arts, een sportmasseur en een oefentherapeut mensendieck. Het plan was om atletiek aan te bieden voor mensen met een beperking.” De trainers waren zo gedreven dat ze samen tal van cursussen volgden om hun vrijwillige functie zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Margreeth: ,,Met het hele groepje zijn we een jaar in opleiding geweest in Zwolle. Eén dag per week werden we opgeleid hoe je precies training moet geven aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat wij er destijds voor kozen om dat te doen wil natuurlijk niet zeggen dat onze potentiële opvolgers ook dergelijke cursussen moeten volgen. Iedere training is er namelijk minstens één begeleider met medische ervaring aanwezig. Een cursus volgen mag natuurlijk wel, AV Edam faciliteert daarin, maar niets is verplicht. Zolang de nieuwe trainers affiniteit met de doelgroep en met sport hebben zijn wij al dik tevreden.”

Met de diploma’s op zak werd het G-team van Atletiekvereniging Edam officieel opgericht. Eugenie: ,,We begonnen met een heel klein groepje leden, maar we merkten direct dat we het ontzettend leuk vonden. Om de groep uit te breiden schreven we gezinsvervangende tehuizen aan en zijn we langs scholen geweest. We zetten het G-team op de kaart in de regio waardoor de doelgroep ons al gauw wist te vinden. Binnen de kortste keren hadden 25 leden! Daaruit bleek dus wel dat er behoefte was aan een sportteam voor verstandelijk beperkte mensen.”

Anno 2020 bestaat het team nog steeds uit zo’n 25 leden, waarvan het jongste lid zeven jaar en het oudste lid 62 jaar is. ,,Het team is in drie niveaugroepen verdeeld. De rode groep die motorisch en verstandelijk het verste zijn en de twee groepen die wat extra begeleiding nodig hebben. We trainen wekelijks op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Per trainingsavond zijn er eigenlijk vijf begeleiders nodig. Dat rouleren we door middel van een rooster. Hoe meer trainers, hoe beter de avonden te verdelen zijn.”

Naast de vrijdagavond worden er vier keer per jaar wedstrijden tegen andere G-teams uit de regio georganiseerd, vindt er zo nu en dan een teamuitje plaats en speelt het team om het jaar mee om de nationale Special Olympics. Eugenie: ,,De wedstrijden worden op drie vrijdagavonden en één zaterdag georganiseerd. Toen we ermee begonnen waren de G-teams in de regio heel dun bezaaid. Nu zijn wij samen met het Krommenie team één van de grootsten. Gaandeweg zijn er gelukkig nog wat G-teams bijgekomen bij verenigingen in omliggende gemeenten. Tijdens de bewuste wedstrijden lopen er tussen de 70 en 100 deelnemers over de atletiekbaan. Dat is natuurlijk één groot feest. Winnen of verliezen maakt ze niet uit. Het gaat om de gezelligheid en het plezier.”

Het absolute hoogtepunt voor alle leden van het G-team zijn de Special Olympics. Margreeth: ,,Vanwege het coronavirus ging het toernooi dit jaar niet door, maar voor ons komt dat qua datum wel mooi uit. Nu worden de Special Olympics namelijk verschoven naar juni 2021. Dan valt het dus precies gelijk met 25-jarig jubileum van het G-team. Wij hebben dus dubbel feest in de zomer van 2021.” De ervaren trainer graaft in haar geheugen op zoek naar één van de mooiste herinneringen die ze aan de Special Olympics heeft. ,,Ik zal nooit vergeten toen Marco - één van onze voormalige leden - gediskwalificeerd werd. Hij moest een kwalificatieronde rennen om zijn startplaats voor de officiële wedstrijd te bepalen, maar tijdens de kwalificatie zag hij allerlei bekenden langs de lijn staan. Marco vergat dus even een goede tijd neer te zetten en ging rustig met iedereen het gesprek aan terwijl zijn concurrenten al over de finish waren.” Margreeth lacht: ,,Hij stond de volgende dag dus aan de start bij een wedstrijd die onder zijn niveau lag. Om zijn concentratie erbij te houden stond ik bij de finish met een Mars te zwaaien. Nadat het startschot luidde stond Marco binnen no time naast me. Hij won de wedstrijd met een ruim tijdsverschil en werd gediskwalificeerd omdat zijn slechte kwalificatietijd deed geloven dat hij niet zo goed zou zijn geweest. Om dit soort scenario’s voor te zijn hadden we zelf altijd een tas vol medailles mee voor onze leden. Meedoen is bij het G-team belangrijker dan winnen, dus ook Marco verdiende een medaille!”

Het team van trainers bestaat momenteel uit tien vrijwilligers, waarvan er volgend jaar drie stoppen. ,,We zijn heel blij dat we in de tussentijd al andere geweldige trainers hebben mogen verwelkomen”, aldus Eugenie. ,,Eén van de nieuwe kartrekkers van het G-team is René Tol. Samen met de andere trainers en begeleiders doet hij het geweldig, maar zonder opvolgers voor ons hebben ze simpelweg te weinig mensen. Er moeten dus echt drie nieuwe trainers bijkomen volgend jaar. Tini Zwarthoed, Margreeth en ik zijn vanzelfsprekend bereid om de nieuwe mensen helemaal in te werken. We laten ons kindje natuurlijk zo goed mogelijk achter.”

De afgelopen 25 jaar hebben de dames lief en leed gedeeld met elkaar, het team en de overige vrijwilligers. Margreeth zucht: ,,Terugkijkend op de levensloop van het G-team kunnen we stellen dat we ontzettend veel hebben meegemaakt met dit fantastische team. Van de wekelijkse, onwijs gezellige trainingen tot de Special Olympics waar we meerdere jaargangen aan meegedaan hebben. Onze betrokkenheid bij het G-team was een ervaring die we nooit meer zullen vergeten, maar de tijd om het stokje over te dragen is echt aangebroken. Op dit moment zijn er nog drie van de vijf originele trainers actief bij het team, maar wij zetten na 25 jaar en Tini Zwarthoed na 23 jaar met veel moeite een punt achter onze betrokkenheid bij het G-team. Dit is het perfecte moment voor nieuw bloed, nieuwe ideeën en vers enthousiasme. De leden zelf bulken iedere training uit van het enthousiasme, de spontaniteit en het plezier. Hun positieve houding werkt aanstekelijk, waardoor het altijd leuk is om met het team te werken. Het zou zó zonde zijn als er de komende periode geen opvolgers voor ons naar voor treden. De leden van het G-team verdienen het namelijk – net als ieder ander mens – om gewoon een uurtje te kunnen sporten als ze daar behoefte aan hebben.”

,,Spreekt de doelgroep je aan en heb je affiniteit met sport? Kom gezellig een keer kijken op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur op de velden van Atletiekvereniging Edam. Het is onmogelijk om in woorden uit te drukken wat een functie als trainer van het G-team precies inhoudt. Je moet het zelf ervaren en we beloven dat je er geen spijt van krijgt.”

Het G-team is op zoek naar ten minste drie nieuwe trainers die direct aan zouden kunnen sluiten. Het trainersteam verzekert nieuwelingen ervan in een warm bad terecht te komen. ,,We willen mensen graag helpen en begeleiden tot het moment dat ze zelf voor de groep kunnen staan. Training geven hoeft niet wekelijks en er kan geruild worden op het rooster. Wij hopen dat de nieuwe lichting trainers even enthousiast zal zijn als dat wij altijd zijn geweest!”

Neem bij interesse contact op met René Tol via renetol@ziggo.nl of 0612435500.