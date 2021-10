Smit Elektrotechniek zet vol in op de toekomst

Vooruitstrevende organisatie richt eigen college op

,,Smit Elektrotechniek bevindt zich in een groeimarkt”, stelt algemeen directeur Simon Hansen. ,,De grote vraag naar nieuwbouwwoningen en de verduurzaming zorgen voor een flinke boost in onze markt.” Op dagelijkse basis werken er 120 enthousiaste eigen medewerkers én 60 inleners aan Smit-projecten. ,,En daar ligt ook gelijk de grootste uitdaging: hoe kom je aan goede en tevreden medewerkers? Als de medewerkers tevreden zijn, dan zijn de klanten dat automatisch ook.” Met de oprichting van het Smit College heeft de vooruitstrevende onderneming het antwoord op het vraagstuk gevonden. ,,Eerder dit jaar zijn we in samenwerking met het Regio College begonnen met het in-huis opleiden van mensen.” De combinatie van lessen op zaterdagochtend en het opdoen van praktijkervaring doordeweeks is een schot in de roos.

Door Kevin Mooijer





,,Smit Elektrotechniek bestaat al ruim vijftig jaar”, begint Hansen. ,,We zijn niet alleen gespecialiseerd in elektrotechniek, maar ook in duurzame energie, beveiliging & communicatie, brandveiligheid en service, onderhoud & beheer. En daar ligt ook gelijk onze kracht. Omdat wij al deze disciplines in huis hebben zijn we als ‘totaalinstallateur’ in staat om de opdrachtgever compleet te ontzorgen op gebied van elektro-

techniek.” Smit werkt voornamelijk samen met vaste partners. ,,Door veel projecten samen te doen met onze co-makers hebben we een ingespeeld team gerealiseerd. Samen vormen we het bouwteam dat van begin tot eind betrokken is.” Naast vaste partners als ERA Cotnour, Thunnissen Bouw en Koopmans Bouwgroep heeft Smit ook nauwe samenwerkingen met Volendammer partners als HSB, Van den Hogen, Klies & Jozef, Mercuur Bouw, Bouwdam, Knep & Dekker, KBRT Bouw en JWM Bouw.

‘Iedereen die

affiniteit met

techniek heeft

is welkom op

het Smit College’

,,We werken voornamelijk aan woningbouwprojecten – denk bijvoorbeeld aan een project als de Broeckgouw - en aan grote opdrachten als zorginstellingen, sporthallen en andere utiliteitsprojecten. Dat doen we vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Lelystad. Maar we hebben inmiddels ook een heel team dat dagelijks vele particuliere woningen in de omgeving van zonnepanelen voorziet.” Iedere dag werken er gemiddeld 180 mensen aan Smit Elektrotechniek projecten. ,,Naast de zestig inleners die voor ons werken kunnen we met trots zeggen dat we 120 enthousiaste collega’s in dienst hebben. Smit beschikt over ontzettend veel loyale mensen, meer dan 30% is langer dan vijftien jaar in dienst.”

Door de groei van de activiteiten heeft de elektragigant voortdurend behoefte aan uitbreiding van het personeelsbestand. ,, Allereerst heeft de verduurzaming er echt voor gezorgd dat we in een groeimarkt zitten. We zien momenteel flinke veranderingen in ons vakgebied. De mondiale klimaatafspraken hebben gezorgd voor een enorme vraag naar zonnepanelen en laadpalen, maar ook het aandeel elektra in woningen neemt steeds verder toe. Waar we vroeger alleen een simpele installatie in de meterkast plaatsten, beschikt nu de woning over een compleet en geavanceerd systeem met bijvoorbeeld domotica, laadpalen, PV-panelen, netwerkaansluitingen etc.

De tweede reden dat Smit Elektrotechniek inzet op extra mensen is in het verleden ontstaan. ,,Na de crisis in 2008 hebben we gemerkt dat weinig mensen zich voor een technische opleiding inschreven. De nieuwe aanwas heeft een aantal jaren stilgelegen, waardoor er een ontzettende schaarste aan technische mensen is ontstaan. Inmiddels stimuleert de overheid jongeren weer om technische opleidingen te volgen, maar voordat deze groep monteurs op de werkvloer staat zijn we weer een paar jaar verder. Niet geheel onverwachts dus dat onze grootste uitdaging in deze fase samenhangt met het vinden én behouden van medewerkers. Je wilt als werkgever niet alleen tevreden opdrachtgevers zien, maar juist ook tevreden medewerkers. Heb je tevreden medewerkers, dan krijg je vanzelf ook tevreden opdrachtgevers.”

Smit Elektrotechniek zet al aanzienlijke tijd behoorlijk in op het werven van nieuwe medewerkers. ,,Zoeken naar het schaap met vijf poten lukt niet altijd meer, we zijn dus op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen. Een belangrijke oplossing hebben we gevonden door een structurele samenwerking aan te gaan met InstallatieWerk Noord-Holland (IWNH), dé technische opleider in elektro- en installatietechniek, maar recenter hebben we nog een goede stap voorwaarts gezet. Begin dit jaar hebben we namelijk het Smit College opgericht. Volgens het BOL-principe (Beroeps Opleidende Leerweg, red.) worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. Doordeweeks werken de leerlingen aan onze projecten en op zaterdagochtend volgen ze theorielessen die worden gegeven door een ervaren Regio College-docent. De lessen worden op ons kantoor in Volendam gegeven. En in de pauze worden de leerlingen steevast getrakteerd op lekkere warme flippen met suiker, ook niet onbelangrijk natuurlijk”, lacht de Smit directeur. De technische opleiding loopt parallel aan het middelbare schooljaar. ,,De niveaus die we momenteel bieden zijn MBO 2 en MBO 3, maar voor degenen die een vakgebied als werkvoorbereider of calculator ambiëren werken we aan een MBO 4 opleiding.” Het Smit College wordt ontzettend goed ontvangen. ,,De huidige groep bestaat uit een zeer gevariëerd gezelschap leerlingen van 16 tot 40 jaar. De groep bestaat nog voornamelijk uit mannen, maar we hebben op het Smit College inmiddels ook een eerste dame mogen verwelkomen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee en we hopen dat er nog veel dames zullen volgen. Elektrotechniek is namelijk een vak dat ook zeer geschikt is voor dames.”

‘Het leuke is

dat je klasgenoten

ook je collega’s zijn’

Met het oprichten van een eigen college zet Smit Elektrotechniek vol in op de toekomst. ,,Twee en een half jaar geleden ben ik bij Smit Elektrotechniek begonnen”, herinnert Smit College-leerling René Tol zich. ,,Tijdens mijn eerste jaar hier volgde ik nog externe lessen. Twee avonden per week naar schoolgebouwen in Heerhugowaard of Zaandam, dat heeft toch een flinke impact op je leven. Ik was dus hartstikke blij dat Smit een eigen college oprichtte, sindsdien kan ik het op de fiets af en hebben we les op zaterdagochtend.” Nog een jaar en René heeft niveau 3 op zak. ,,Het leuke is dat je klasgenoten ook je collega’s zijn. We hebben een interne groep die met dezelfde opdrachten bezig is, en daar krijg je toch een bepaald groepsgevoel bij. Daarnaast is het heel prettig werken om zulke korte lijntjes met de docent te hebben. Iedere zaterdag staat dezelfde docent voor de groep. Het hele concept is goed geregeld door Smit. Als ik de lessen nog ’s avonds extern zou volgen, zou ik heel goed na moeten denken over het eventueel halen van niveau 4. Nu ik weet dat het met onze eigen groep bij Smit kan durf ik met zekerheid te zeggen dat ik er vol voor zou gaan.”

Het Smit College is zo ingericht dat iedereen die affiniteit met elektra heeft de kans krijgt om de opleiding te volgen. ,,We hebben zij-instromers, jongeren die net van school komen, maar ook mensen die omgeschoold willen worden. Na het afronden van de opleiding kunnen ze onder de vlag van Smit Elektrotechniek in een vakgebied naar keuze aan de slag. Ter ondersteuning van de net afgestudeerde mensen hebben we een praktijkopleider geïntroduceerd. Onze praktijkleider houdt er toezicht op dat de leerling ook daadwerkelijk de fijne kneepjes van het vak komt te leren op de werkvloer. We voorzien onze monteurs van loopbaan coaching, we bieden ze de kans om in een vakgebied naar keuze te werken en daarbij doen we er alles aan om de techneuten in hun kracht te zetten. Kortom, als je van techniek houdt en je wilt jezelf ontwikkelen, dan moet je bij Smit Elektrotechniek zijn.”

‘Nu ik niveau 4

op het Smit College

kan halen durf ik

te zeggen dat

ik er vol voor ga’

,,Smit is ooit opgericht als familiebedrijf, en zo voelt het nog altijd. De ouderwetse gezelligheid en laagdrempeligheid zullen nooit verdwijnen, ongeacht hoe groot het bedrijf uiteindelijk wordt. Momenteel zijn we druk bezig met werken aan de toekomst. Van digitaliseren tot de oprichting van het Smit College en van onze flinke marketinginjectie tot het ontwikkelen van apps, we zijn klaar voor wat er komen gaat. Ik ben ervan overtuigd dat Smit Elektrotechniek een prachtige toekomst tegemoet gaat.”

Heb je interesse om te worden opgeleid in de elektrotechniek?

Ga voor meer informatie over het Smit College of voor de huidige vacatures naar www.smitelektrotechniek.nl/vacatures/