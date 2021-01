Vrijwilligers Bosvolk brachten 1.800 oliebollen rond

Voorheen werden door de vrijwilligers van Bosvolk jaarlijks oliebollen gebakken in het onderkomen aan de Voorhaven. Na de verkoop van het pand, werd in 2015 voor een andere opzet gekozen.

Voor het zesde jaar werden in samenwerking met bakkerij Kaandorp, de oliebollen gebakken. Er werden voor 95 adressen bestellingen ontvangen en in totaal zijn 1.800 oliebollen ’s nachts gebakken. In Café De Harmonie werden de bestellingen ’s morgens op Oudejaarsdag klaar gemaakt en vervolgens thuis gebracht met de ‘oliebollen-express’.

De opbrengst van de oliebollenverkoop van Bosvolk is voor het jaarlijkse zomerkamp voor kinderen van 7-12 jaar, en het ZIPP-kamp voor jeugd van de 1e, 2e en 3e klas van het middelbaar onderwijs.