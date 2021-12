Vuilnisbakken opgeblazen

Er geldt een algeheel vuurwerk verbod in Nederland, toch wordt er her en der in Edam-Volendam vuurwerk afgestoken. Voor vuurwerkhaters een crime, voor mensen met een (blindengeleide)hond een groot probleem, maar de jeugd ziet het als vertier in deze saaie dagen van corona.

Om dan vuilnisbakken op te gaan blazen, is weer een stap verder. De gemeente sluit uit voorzorg altijd al de containers af. Maar dat geldt niet voor de reguliere afvalbakken. Donderdag was het weer raak in het Boelenspark.