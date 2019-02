VVD-taarten als waardering voor inzet voor gemeenschap

Zaterdagmorgen heeft VVD Statenlid Esther Rommel van de Provincie Noord-Holland in Edam persoonlijk taarten overhandigd aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan.

Dit als blijk van waardering. In de afgelopen jaren zijn al vele instellingen in Edam, Volendam en Zeevang in het zonnetje gezet. Ook dit jaar zijn er weer instellingen door de lokale VVD van Edam-Volendam in het zonnetje gezet. In het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk waren vertegenwoordigers van de Stichting Kaasmarkt Edam, de Zeevangsfanfare en het Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck bijeen. Bij de koffie werd de VVD-taart geserveerd.