Keeper Calvin Raatsie bij wedstrijdselectie Ajax

‘Wat je normaal op tv ziet…’

Normaal gesproken zou Calvin Raatsie afgelopen weekeinde PSV-Ajax live hebben gekeken op de bank bij zijn ouders. Maar de negentienjarige keeper zat zondagmiddag op een andere bank: die van Ajax 1. Voor de tweede keer maakte hij – als derde keeper – deel uit van de wedstrijdselectie. ,,Die shirts met nummer 52 komen in een mooie lijst”, zegt de in Volendam woonachtige Raatsie. ,,Dit motiveert me enorm.”

Door Eddy Veerman

Trots toonde EVC, de club waar hij als jochie begon, een foto (met het shirt) die Calvin maakte in de kleedkamer, toen hij er voor het eerst bij zat. ,,Dit seizoen mocht ik aansluiten bij Jong Ajax. Voor de wedstrijd tegen FC Utrecht werd aangegeven dat ik er rekening mee moest houden dat ik wellicht bij de selectie zou zitten, maar die wedstrijd werd afgelast. Vervolgens zat ik er voor de bekerwedstrijd tegen PSV wel bij, omdat Onana en Kotarski er niet bij konden zijn. Onana is een fantastische keeper en één van de sterkhouders van de ploeg, dus de huidige situatie is voor de club en hemzelf verschrikkelijk.”