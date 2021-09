Beleggingscolumn

Wat moet je doen als de beurs daalt?

Aandelenkoersen zijn dit jaar flink gestegen. Beleggers hebben hierdoor mooie winsten kunnen behalen. De afgelopen weken is het weer wat onrustiger. Sommige beleggers worden hier nerveus van, ondanks dat zij beleggen voor de lange termijn. In dit artikel leggen wij uit wat je moet doen als de beurs daalt én hoe je ervan kunt profiteren.





Beursdalingen komen vaker voor

Als we kijken naar het verleden, zien we dat beursdalingen veel vaker voorkomen. En ook in de toekomst krijg je hier als belegger mee te maken. Juist doordat je als belegger aan koersschommelingen bent blootgesteld en risico durft te nemen, mag je op lange termijn een hoger rendement verwachten. Zonder risico namelijk geen rendement. Het is ook niet verstandig om de beurs te gaan timen. Onderzoek toont keer op keer aan dat beleggers die vaak in- en uitstappen, op lange termijn een lager rendement behalen dan beleggers die gewoon rustig blijven zitten.

Op lange termijn is er groei

Op lange termijn zien we koersen over het algemeen stijgen, ondanks tussentijdse koersdalingen en zelfs na grote beurscrashes. In de afgelopen 30 jaar rendeerden Amerikaanse aandelen (S&P 500 Index) gemiddeld 9% per jaar. Maar zonder een paar flinke hobbels ging dat niet. Tijdens deze periode vonden onder andere de Aziëcrisis, de internetbubbel en de kredietcrisis plaats. Maar ondanks deze grote beurscrashes behaalden aandelen dus gewoon een positief rendement. Dit toont aan dat wie zijn beleggingen gewoon aanhield en niet in paniek raakte, zijn vermogen flink zag stijgen. Bij beleggen wordt geduld dus beloond. Het is daarom belangrijk om vooral niet in paniek te raken als het even tegenzit op de beurs.

Hoe te profiteren van koersdalingen

Professionele beleggers zien koersdipjes juist als aanleiding om aandelen bij te kopen. Het kan dus slim zijn om juist wat extra in te leggen als beurzen zijn gedaald. Op die manier koop je op een lager moment bij en kun je mogelijk extra profiteren van het koersherstel. Een andere methode om te profiteren van koersdalingen is door periodiek automatisch bij te storten in je beleggingsportefeuille. Bij Axento noemen we dat periodiek beleggen. Je stort bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag op je beleggingsrekening. Dit wordt vervolgens automatisch en kosteloos voor je belegd. Op die manier koop je wat meer aan als de koersen zijn gedaald en juist minder als koersen relatief hoog staan.

