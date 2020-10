De Triade geeft blijk van waardering op Dag van de Leraar

‘We oefenen een zinvol vak uit’

De afgelopen jaren is er in de media veel te doen geweest omtrent leraren in Nederland. Vooral in 2019 werden onderwijzers vanwege het hoge aantal stakingen negatief afgeschilderd door de landelijke pers. Meerdere malen staakten leraren om een lagere werkdruk en een beter salaris te realiseren. In de persberichten over deze stakingen was vaak een negatieve ondertoon te proeven en in sommige gevallen werd deze denkwijze ook overgedragen op de medemens. ,,Als gevolg hebben leraren vaak te maken met clichés als: ‘je hebt niks te klagen, want je hebt iedere zomer zes weken vakantie’. Ik zeg dan altijd maar dat die mensen ook voor dit mooie beroep hadden kunnen kiezen”, aldus docent wiskunde op de Triade, Sander Middelbeek. Afgelopen maandag was het de Dag van de Leraar. Een dag om stil te staan bij de noodzaak van goede leerkrachten. ,,Na de periode waarin leerlingen vanwege het coronavirus vanuit huis de lessen moesten volgen, voelen we een hoop meer waardering”, licht docent geschiedenis Maggy van Pooij toe. ,,Van ouders, leerlingen en de schoolleiding, maar ook in de maatschappij.”

Door Kevin Mooijer





Maggy (24) heeft haar nog jonge professionele loopbaan volledig op de middelbare school in Edam beleefd. ,,Ik ben hier begonnen als stagiair en ben daarna nooit meer weggegaan”, lacht ze. ,,Ik was achttien toen ik voor de klas stond en was daarmee de jongste leraar van de school. Achteraf gezien moet ik toegeven dat het best een uitdaging was. Je moet leiding geven en overwicht hebben op een grote groep pubers, terwijl je zelf niet veel ouder bent. Niet alle leerlingen accepteerden dat gelijk, maar na een paar lessen raakten zowel de leerlingen als ikzelf aan de situatie gewend.”

De Volendamse heeft in 2017 haar lerarenopleiding afgerond en is onderhand fulltime docent geschiedenis en mentor van een tweede klas op de Triade. ,,Ik heb eigenlijk mijn droombaan te pakken. Destijds kon ik dat vanwege groepsdruk onder leeftijdsgenootjes natuurlijk niet toegeven, maar ik ging altijd met veel plezier naar school. Ik kan me een bewust moment in groep vijf nog herinneren waarin ik opkeek van mijn schrift, het lokaal in me opnam, de juf bestudeerde en de conclusie trok: dit ga ik ook doen. Ik word leraar. Ik had zelfs al bepaald hoe ik mijn bureau zou inrichten. Heel leuk dat ik in al die tijd nooit ben afgeweken van het plan dat ik als negenjarige maakte.”

‘Destijds kon ik

dat vanwege groepsdruk

onder leeftijdsgenootjes

natuurlijk niet toegeven,

maar ik ging altijd met

veel plezier naar school’

Sander Middelbeek (46) begon 25 jaar geleden in het basisonderwijs en besloot dertien jaar geleden de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. Inmiddels is hij gespecialiseerd wiskundedocent en is hij mentor van twee klassen in het vierde leerjaar op de Triade. ,,Van jongs af aan ben ik positief beïnvloed door bepaalde mensen als het om het leraarsvak gaat. Mijn vader heeft bijvoorbeeld ook altijd in het onderwijs gewerkt. Uiteindelijk werd hij directeur van de Coornhert in Edam en begeleidde samen met de directeur van de LTS de fusie die destijds plaatsvond. Maar ook bijvoorbeeld mijn leraar in de zesde klas (groep 8), Dick Knip, heeft indruk op me gemaakt. Ik heb nog stagegelopen bij hem en in een later stadium, toen Dick directeur werd, kwam ik als leraar werken en deelden we samen een klas. Vaak liepen we ’s ochtends samen naar school, daar heb ik mooie herinneringen aan. Hij is één van de grootste redenen dat ik na 25 jaar in het vak nog steeds kan zeggen dat ik nog altijd niks anders dan leraar wil zijn.”

Het docentenvak kent volgens Maggy en Sander weinig tot geen nadelen. ,,Naar mijn mening lever je als leraar een bijdrage aan de maatschappij”, verklaart Maggy. ,,Je bereidt leerlingen voor op de volgende stap in hun loopbaan en je begeleidt ze bij hun persoonlijke ontwikkeling. We oefenen een zinvol vak uit.” Sander vult zijn collega aan: ,,Zojuist heb ik bijvoorbeeld een wiskunde proefwerk afgenomen en bij het uitdelen van de formulieren, zie ik bij sommige leerlingen dan de paniek in de ogen. Je kan dan boos reageren omdat iemand niet goed voorbereid is, maar je kunt ook rustig aangeven dat het niet het einde van de wereld is als een keer een proefwerk niet goed gaat. De achterliggende reden waarom de leerling niet goed voorbereid is, kan bijvoorbeeld ook met onzekerheid te maken hebben. Je probeert ze - gedurende de jaren die ze hier doorbrengen - een zetje in de juiste richting te geven. Zo help je ze met hun persoonlijke ontwikkeling.”

‘Je kan dan boos

reageren omdat

iemand niet goed

voorbereid is,

maar je kunt ook

rustig aangeven

dat het niet het

einde van de wereld

is als een keer

een proefwerk

niet goed gaat’

,,Ondanks dat we veel voldoening en plezier uit ons werk halen is er wel één keerzijde, maar dat zie ik niet per se als nadeel”, aldus Maggy. ,,Je bent als leraar namelijk nooit klaar. Je neemt je werk mee naar huis, waardoor je altijd bezig bent met je vak. De eerste paar jaar zat ik hier dagelijks tot zes uur ’s avonds omdat ik veel tijd kwijt was aan voorbereidingen van lessen en toetsen. Je moet als nieuwe docent alles vanuit niks opbouwen. Daar gaat veel tijd en energie inzitten, maar op den duur betaalt het zich allemaal uit in waardering van collega’s, de schooldirectie, de maatschappij en uiteindelijk ook de leerlingen, ook al zullen ze dat niet zo snel laten merken”, lacht ze.

De noodzakelijke periode eerder dit jaar waarin leerlingen landelijk vanuit huis studeerden, heeft volgens de jonge docente bijgedragen aan de waardering voor leraren in het algemeen. ,,Ik heb na die periode veel complimenten van ouders van leerlingen gehad.” Maggy lacht: ,,Ze hadden die pubers nu gedurende de hele dag zelf thuis en dat viel ze niet altijd mee.” Sander sluit zich bij haar aan. ,,Je weet als leraar dat school niet de grootste hobby is van die gasten, maar wanneer ze er later op terugkijken, hebben ze vaak een leuke tijd gehad. Laatst kwam ik twee oud leerlingen tegen op school die langskwamen omdat de conciërge René van Lemmeren jarig was. Ze kwamen een kratje bier brengen. Dat soort gebaren zijn natuurlijk de mooiste complimenten voor de school, de docenten en natuurlijk de conciërge. Als school zijn er een aantal kernwaarden die wij uitdragen naar onze leerlingen. Een van de belangrijkste kernwaarden is respect. Respect naar medeleerlingen, naar ouders, naar docenten en naar de medemens in het algemeen. Uit het kratje bier voor de conciërge blijkt dat het bij die jongens wel goed zit als het gaat om respect.”

De schoolleiding van de Triade prijst zich gelukkig met het team van leraren dat zij rijk is. Als blijk van waardering werd op de Dag van de Leraar maandag als verrassing voor het team een heuse smoothiebar én een professionele barista ingezet. ,,Leraren staan er natuurlijk bekend om dat ze niet vies zijn van een kop koffie”, zegt directeur Jeanine van Schendel met een knipoog. ,,Leraren hebben met een hoge werkdruk te maken. Als de lessen afgelopen zijn, begint voor de docent het nakijkwerk en de voorbereiding op de komende lessen en toetsen. Het is dan voor ons een kleine moeite om tijdens de Dag van de Leraar wat leuks te organiseren voor het team.”

,,Het is een mooi gebaar van de schoolleiding om ons te verwennen tijdens de jaarlijkse docentendag”, vindt Sander. ,,Maar eerlijk gezegd voelen we ons altijd gewaardeerd door de directie. Jeanine meldt vaker dat we goed bezig zijn. Die waardering zorgt voor een prettige werksfeer met minder werkdruk. Wij hebben het hier ontzettend naar onze zin en ik durf te zeggen dat datzelfde voor onze leerlingen geldt.”