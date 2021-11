In de week van de Mediawijsheid: To game or not to game

Week van de mediawijsheid – Koen Schrobben

Ouders zijn bang voor hun gamende kinderen en kinderen hebben regelmatig conflicten met hun ouders.

In de week van de mediawijsheid is er in de Bibliotheek een lezing door Koen Schrobben

Koen was een gamend kind. Hij was de eerste e-sporter met een topsportstatus en studeerde tegelijkertijd geneeskunde. Tegenwoordig is hij dé specialist op het gebied van gamen en e-sports.



Door de lezing en de methode die Koen in zijn boek mijn gamende kind gebruikt, (de 5- s-en van Koen) komen ouders en kinderen dichter bij elkaar.

In de Bibliotheek Purmerend op 10 november: 15:00 uur

In de Bibliotheek Volendam op 10 november: 19:30 uur



www.bibliotheekwaterland.nl