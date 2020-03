Wéér ingrijpende gebeurtenis CarMar-bewoners

Eindelijk kreeg het door de bevolking gedragen initiatief gestalte en begon met de opening in januari voor een aantal jongeren met verstandelijke beperking de nieuwe toekomst. En dan dit. Voor de ouders van wie hun kind nog maar twee maanden geleden hun intrek had genomen in het CarMar Huis, volgde afgelopen donderdag weer een ingrijpende gebeurtenis. Vanwege de noodmaatregel dat het huis in preventieve quarantaine moest worden geplaatst, had Jan Tol (nonnie) de ondankbare taak de vaders en moeders voor een dilemma te stellen. ,,Ze mochten hun kind terug in huis nemen voor twee weken – de termijn die nu is gesteld – of afscheid nemen voor die periode. Eén groot drama”, zag Jan met lede ogen aan.

Door Eddy Veerman

Aanvankelijk kwam het bericht dat één van de medewerkers ziek zou zijn en coronavirus gerelateerde ziekteverschijnselen vertoonde. Hoewel het niet zeker is dat het daadwerkelijk om een besmetting met het coronavirus gaat, zijn we genoodzaakt om preventieve maatregelen te nemen. Het protocol conform de richtlijnen van het RIVM wordt gevolgd en daarom wordt overgegaan tot een preventieve onder quarantaine plaatsing van de woning voor een periode van twee weken. ,,Het bezoek was al beperkt tot bij voorkeur alleen ouders, maar daarna kwam de maatregel met grotere betekenis. Negen kinderen zitten nog in het huis, vijf zijn bij hun ouders. En probeer deze kinderen maar uit te leggen dat – zoals nu gebeurt – de boodschappen aan de deur worden gehangen.”

In CarMar werken ze momenteel volgens dezelfde richtlijnen als bij verzorgings- en bejaardentehuizen. ,,Er mogen alleen medewerkers naar binnen, waarbij zij volgens het noodscenario twaalf uur moeten werken, om zo de contactmomenten te verminderen. Maar voor onze medewerkers is die anderhalve meter niet van toepassing: het zijn engelen die de zaak nu draaiende moeten houden. Dat is sowieso al een opgave voor een huis als deze. Wij waren nét begonnen. En nu zit je met een nieuwe ploeg mensen die de boel draaiende moeten gaat houden voor twee weken en alle onzekerheden voor toekomst.”

Jan liep er de afgelopen maanden als behang tussendoor, om het geheel te stroomlijnen. ,,De organisatie was nét ingericht en nog niet helemaal afgerond. Om die reden waren ook de laatste 2 beschikbare appartementen nog niet bezet. Nu wordt dat hele proces doorkruist. We hopen maar dat het niet maanden duurt en dat onze eigen medewerkers gezond blijven.”

‘Het voelt alsof

de navelstreng

met een botte

bijl wordt

doorgehakt’